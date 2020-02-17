Van doğum sancıları tutan kadın, 5 saatlik karla mücadele sonunda hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van doğum sancıları tutan kadın, 5 saatlik karla mücadele sonunda hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Van doğum sancıları tutan kadın, 5 saatlik karla mücadele sonunda hastaneye ulaştırıldı

7 saat önce

Doğum sancıları tutan kadın, 5 saatlik karla mücadele sonunda hastaneye ulaştırıldıVAN'ın Tuşba ilçesi Dilimli Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Gülsüm Kızıltaş (39), karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Doğum sancıları tutan kadın, 5 saatlik karla mücadele sonunda hastaneye ulaştırıldı

VAN'ın Tuşba ilçesi Dilimli Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Gülsüm Kızıltaş (39), karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Demirören Haber Ajansı (DHA) Van ekibi, o zorlu yolcuğu saniye saniye görüntüledi.

Van ve çevresinde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışının durmasının ardından, karla mücadele ekipleri kapanan 343 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor. Tuşba ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu kardan kapanan Dilimli Mahallesi'nde oturan Gülsüm Kızıltaş'ın doğum sancıları başlayınca yakınları sağlık ve karla mücadele ekiplerine haber verdi. Tuşba Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu ve tipiye rağmen zorlu bir çalışma sonucunda 3 saatin sonunda mahalleye ulaştı. Burada sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan 4 çocuk annesi Gülsüm Kızıltaş, Van 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA EKİBİ, O ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ

Hastanın doğumuna kısa bir süre kaldığı öğrenilirken, kurtarma operasyonuna DHA ekibi de eşlik etti. Yolda zaman zaman kara saplanan ambulans, iş makinesi ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Hasta yakınları, kapalı olan yolda tipiye rağmen hastalarına ulaşan karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Van doğum sancıları tutan kadın, 5 saatlik karla mücadele sonunda hastaneye ulaştırıldı

Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:55 Kaynak: DHA
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