Van donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti - Son Dakika
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Van donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti

6 saat önce

Donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti (1)Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İn Köy Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen yaklaşık 40 kaçak göçmen bırakıldı.

Donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti (1)

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İn Köy Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen yaklaşık 40 kaçak göçmen bırakıldı. Donma tehlikesi geçiren göçmenler, arama kurtarma ekibine kendilerini ihbar ederek yardım istedi.

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Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN/ VAN (DHA)

Van donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti

Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:51 Kaynak: DHA
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