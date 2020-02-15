Van donmaktan son anda kurtarılan 29 kaçak göçmenden biri öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van donmaktan son anda kurtarılan 29 kaçak göçmenden biri öldü - Son Dakika

Van donmaktan son anda kurtarılan 29 kaçak göçmenden biri öldü

15 dakika önce

Donmaktan son anda kurtarılan 29 kaçak göçmenden biri öldü (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)VAN'ın Saray ilçesinde, İran sınırından yurda yasadışı yollarla giriş yapan düzensiz 29 göçmen sınır birlikleri tarafından yakalandı.

Donmaktan son anda kurtarılan 29 kaçak göçmenden biri öldü (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

VAN'ın Saray ilçesinde, İran sınırından yurda yasadışı yollarla giriş yapan düzensiz 29 göçmen sınır birlikleri tarafından yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afgan uyruklu kaçakların donmaktan son anda kurtarıldıkları, hastanede tedaviye alındıkları, bir kişinin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Van'da kar yağışının durmasının ardından bölgede etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sınırı geçmeye çalışan kaçak göçmenler de son anda kurtarıldı. İran'dan sınırı yasadışı yollarla geçen 11 erkek, 11 çocuk ve 7 kadın, güvenlik güçleri tarafından fark edilerek yakalandı. Bölgede etkili olan soğuklardan dolayı donma tehlikesi geçirdikleri belirlenen düzensiz göçmenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan düzensiz göçmenler, daha sonra Özalp Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

24 düzensiz göçmenin Özalp Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürerken, durumu ağır olan 4 düzensiz göçmenin ise ileri tetkik ve tedavileri için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildikleri açıklandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 62 yaşındaki bir erkek düzensiz göçmenin hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Tedavileri süren düzensiz göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecekleri kaydedildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

VAN, (DHA)

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Van donmaktan son anda kurtarılan 29 kaçak göçmenden biri öldü

Saray, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:02 Kaynak: DHA
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