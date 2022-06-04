Van "Dünya Kahvaltı Günü"ne hazırlanıyor

Van'da kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla ilki 2014'te düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği, bu yıl Kovid-19 kısıtlamaları olmadan coşkulu bir festivalle kutlanacak.

Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) girişimleri sonucu 8 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırıldığı Van'da, bu yıl 5 Haziran'da kutlanacak "Dünya Kahvaltı Günü" için hazırlıklar tamamlandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle iki yıldır sosyal medya hesaplarından kahvaltı sofralarının fotoğraflarının paylaşılmasıyla kutlanan günün, bu yıl Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenecek festivalle şenlik havasında geçmesi hedefleniyor.

Semaverlerin yakılacağı, geniş sofraların kurulacağı, çeşitli gösterilerin sunulacağı etkinlik alanında, Van Büyükşehir Belediyesi ile Van TSO iş birliğinde katılımcılara ikramlarda bulunulacak.

Kentin en önemli kültürel miraslarından olan, Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen"Coğrafi İşaret Tescil Belgesi"ne sahip Van kahvaltısında, yaylalarda yetişen endemik otlarla yapılan "peynir", yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen "karakovan balı", un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan "murtuğa", tereyağı ve öğütülmüş buğdayla yapılan "kavut" gibi 20 çeşit ürün bulunuyor.

"Kahvaltı günü ciddi bir farkındalık oluşturdu"

Van TSO Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine, 1 Haziran 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin en kalabalık katılımlı kahvaltı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedilmesi üzerine 2020'den itibaren haziran ayının ilk pazarının "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanmaya başladığını söyledi.

Van kahvaltısını diğer coğrafyalardaki kahvaltılardan ayıran özellikleri ortaya koymak amacıyla düzenlenen bu girişimin stratejik bir yaklaşım olduğunu anlatan Takva şöyle konuştu:

"Herkesin evlere kapandığı, üretimden, ticaretten, sosyalleşmeden uzak kaldığımız bir dönemde böyle bir karar aldık. Bu süreç bir hikaye ve bu hikaye devam ediyor. 2014 yılında rekorun kırılmasının ardından bu sürecin devam etmesi gerekiyordu. BM ve TBMM'den haziran ayının ilk pazar gününün 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak ilan edilmesi için talepte bulunduk. Pandemiden dolayı iki yıl sosyal medya üzerinden düzenlenen etkinlikte kahvaltı günü ciddi bir farkındalık oluşturdu. Dışişleri Bakanlığımız ciddi bir sahiplenme duygusuyla bunu içselleştirdi ve bütün büyükelçiliklerde, konsolosluklarda Dünya Kahvaltı Günü kutlandı. Sosyal medya üzerinden ciddi paylaşımlar oldu."

Bu yıl caddelerde, sokaklarda, balkonlarda her yerde olacaklarını belirten Takva, bu günün bütüncül bakış açısı ve herkesin sahiplenmesi anlayışıyla kutlanması gerektiğini, bunu ilgili kurumlara da ilettiklerini aktardı.

Herkesi Van'da üçüncüsünü düzenleyecekleri etkinliği sahiplenmeye davet eden Takva, "Van'da ciddi bir gastronomi girişimi var. Biz de Van TSO olarak uzun yıllar sonra Van Mutfak ve Gastronomi Fuarı düzenleyeceğiz. Van mutfağının eşsiz lezzetleri görücüye çıkacak. Tüm Türkiye'ye çağrımızdır, Van'ın eşsiz lezzetlerini tatmaları görmeleri için herkesi buraya bekliyoruz. Doğu mutfağı farklıdır. Doğaldır, katkısızdır, eşsizdir." dedi.

"Kahvaltının tanıtımına ilişkin etkinlikleri önemsiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel de kentin önemli bir markası olan kahvaltıyı sahiplenerek bu kültürü dünyaya tanıtmak için gereken desteği sunduklarını söyledi.

Bu değerimizi sahiplenmek adına herkesi etkinliğe davet eden Çelikel, "İki yıl sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla kutlanan kahvaltı gününe Dışişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları da destek vermişti. İki yıl aradan sonra Van kahvaltısının markasını ulusal ve uluslararası mecrada duyurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.