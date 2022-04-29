Van Dursun Odabaş Tıp Merkezine alınan yeni MR cihazı hizmete girdi - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine alınan yapay zeka tabanlı Manyetik Rezonans (MR) cihazı törenle hizmete sunuldu.

Yeni MR ünitesi ve cihazın hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Dursun Odabaş Tıp Merkezinin son teknoloji tıbbi cihazlar ile hızla büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Tıbbi altyapı ve hizmet kalitesiyle birinci önceliklerinin halkın beklenti ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmak olduğunu ifade eden Şevli, "Bu anlayışla gerek Van'daki gerek çevre illerdeki hastaların yerinde tedavilerini sağlamak ve vatandaşlarımızın farklı bölgelere sevk edilmelerinin önüne geçmek amacıyla hastanemizi her geçen gün yeni tıbbi cihazlarla donatmaya devam ediyoruz." dedi.

Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyodiognastik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemil Göya da MR ünitesinin teknik özellikleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş ve Prof. Dr. Murat Kayri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, akademik ve idari personel ve vatandaşlar katıldı.