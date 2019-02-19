Van - Duşa Kabinde 45 Kilo Eroin Bulundu
27 dakika önce
Duşa kabinde 45 kilo eroin bulunduVAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi'nde bir evin banyosunda bulunan duşa kabinde 2 çanta içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi.
Duşa kabinde 45 kilo eroin bulundu
VAN Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, İpekyolu İlçesi
'nde bir evin banyosunda bulunan duşa kabinde 2 çanta içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi. Baskında 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldığı ihbar üzerine İpekyolu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Girne
Sokak üzerinde bulunan bir evde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Lisa' ile yapılan detaylı aramalarda, evin banyosunun içinde bulunan duşa kabinde 2 çanta içerisine ve asma tavana zulalanmış 86 paket halinde 45 kilo eroin ele geçirdi. Baskında 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:19 Kaynak: DHA
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