Van Edremit'te havadan ve karadan koronavirüs denetimi - Son Dakika

VAN'ın göl kıyısındaki ilçesi Edremit'te belediye ve polis ekipleri, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik helikopter destekli uygulama yaptı. Sahil bandındaki vatandaşlar, yapılan anonslarla uyarıldı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle sahil bandı, mesire ve ören yerlerinin yasaklanmasının ardından Van'ın göl kıyısındaki Edremit ilçesinde belediye önlemlerini arttırdı. Vatandaşların hafta sonları yoğunluk oluşturduğu ilçede belediye ekipleri ve kolluk görevlileri, 30 kilometrelik sahil bandında yürüyüş, spor ve piknik yapanları uyardı. Van Emniyet Müdürlüğü de helikopter ile uygulamaya destek verdi. Helikopterden, anonsla genelge kapsamında alınan yasaklar hatırlatılarak vatandaşlar, evlerinde kalmaları yönünde uyarıldı. İlçede sahil, mesire ve ören yerlerine girilmesine izin verilmiyor.