Edremit'ten deprem bölgesine yardım eli - Son Dakika

VAN - Van'ın merkez Edremit Belediyesi, İzmirli vatandaşların yaralarının sarılması noktasında oluşturduğu ilk yardım tırını dualar eşliğinde uğurladı.

Cuma günü 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir için Türkiye'nin birçok ilinde yardımlar gitmeye başlarken, Edremit Belediyesi de, giyim ve gıda malzemelerinden oluşan ilk yardım tırını gönderdi. Doğudan Batıya uzanan kardeşlik eli' sloganıyla gündüz hazırlıklarını tamamlayan Edremit Belediyesi, yaklaşık 500 gıda, 500 mont ve ayakkabının olduğu tırı İzmir'e uğurladı. AK Parti Van Milletvekilleri, Osman Gülaçar, Abdulahat Arvas ile İrfan Kartal'ın da katıldığı yardım kampanyasında konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ülke olarak yine derinden sarsıldıklarını belirtti. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren ilk yardım tırlarını hazırladıklarını ve İzmirli kardeşleri için uğurlayacaklarını vurgulayan Başkan Say, bu tür acıların yaşanmaması dileğinde bulundu. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Say, tüm ülkeye başsağlığı diledi. Van Milletvekilleri ise, her felakette olduğu gibi ülkeni yine birlik ve beraberlik için kenetlendiği bir dönem yaşadıklarını belirterek, yardım tırını gönderen Edremit Belediyesi'ne ve Başkan Say'a teşekkürlerini ilettiler. Yapılan konuşmanın ardından ilk yardım tırı dualar eşliğinde İzmir'e uğurlandı.