Van ekibinden farklı galibiyet

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Şehit İlyas Kaya Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Basketbol Takım, Amasya Gümüş Hacı Köy Bedensel Engelliler Spor Kulübü Takımını 82-43'lük skorla mağlup etti.



Deplasmanda farklı bir galibiyet elde eden Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Basketbol Takım, 1. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hanefi Baykara, galibiyette emeği olan sporcu ve takım hocasını kutlayarak, "Amasya ekibini centilmence mücadelesinden dolayı kutlar, bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" dedi.



Bugüne kadar kimseden destek alamadıklarını ifade eden Baykara, "Bu yolda destek yoksa maçlara çıkmayacağız. Gittiğimiz deplasmanda son dakikaya kadar gidip gitmeyeceğimiz beli değildi. Sağ olsun Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç Bey engelli aracını bizlere tahsis etti. Fakat yakıt bulamadık. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli Bey bize yakıt konusunda destek oldu. Cumhurbaşkanımız, bizim gibi özel insanlara pozitif ayrımcılık yapılmasını istemesine rağmen, kanun gereği yapılmayası gerekenleri bile idareciler yapmıyorlar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde valimizle görüşüp durumumuzu anlatacağız. Ayrıca 1 Aralık Pazar günü saat 12.00'de İskele Yatılı Bölge Okulunun spor salonunda Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü olarak Çanakkale Boğaz Gücü Engelliler Takımı ile oynayacağımız maça herkes davetlidir" dedi. - VAN