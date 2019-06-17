Son Dakika Haberleri: Van Ekonomi Konseyi bileşenlerinden aylık olağan toplantı
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Van Ekonomi Konseyi bileşenlerinden aylık olağan toplantı

59 dakika önce

Van Ekonomi Konseyi bileşenleri, aylık olağan toplantıda sağlık konusunu masaya yatırdılar.

Van Ekonomi Konseyi bileşenlerinden aylık olağan toplantı, System.String[]
Van Ekonomi Konseyi bileşenleri, aylık olağan toplantıda sağlık konusunu masaya yatırdılar.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ve Ekonomi Konseyi Bileşenler Başkanı Memet Aslan, hedefine Van'ın, bölgenin ve Türkiye'nin ekonomik büyümesini ve kalkınmasını, toplumun refah ve huzurunu, bireylerin kaliteli yaşam ve mutluluğunu oturtan Van Ekonomi Konseyi bileşenlerinin bu ayki olağan toplantısının yapıldığını söyledi. Aslan, "İlin sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümü noktasında her zaman inisiyatif alan konsey, bu ay ki gündemine ilimizin sağlık sorunlarını aldı. 1 milyon 200 binlik nüfuslu ilimizin ve hitap ettiği bölgeyi de hesapladığımızda 2,5 milyonluk bir nüfus potansiyeline hitap etmektedir. Sağlık sektörünün de bu potansiyeli göz önünde bulundurarak gerek fiziki mekanlarını gerekse laboratuvar imkanlarını, makine teçhizat olanaklarını, uzman hekim ve idari kadrolarını oluşturulmalıdırlar. Sağlık konusu hassas ve hayati bir mesele olduğu için bizlerde bu sorunları daha etraflıca araştırmak, sorunların net tespiti ve bu sorunların köklü çözümü için sektör temsilcileri ile görüşmek ve ciddi bir irade ortaya koymak için bir toplantı daha yapmayı kararlaştırdık. Bileşenlerimiz gerekli araştırma ve tespitlerini yapıp bir sonraki toplantıda daha net ve sonuç odaklı bir çalışma yapacaklardır. Emek veren tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
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