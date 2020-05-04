VAN Emekli maaşını evinde alan Keleş, kampanyaya 100 TL bağışta bulundu - Son Dakika

Emekli maaşını evinde alan Keleş, kampanyaya 100 TL bağışta bulundu

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 7 çocuk babası ve 17 torunu sahibi İzzet Keleş (75), emekli maaşını bankadan çekip kendisine teslim eden Vefa Sosyal Destek Grubu'na, teşekkür edip, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 TL bağışta bulundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan hasta, engelli ve 65 yaş ve üstü kişiler, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istiyor. Alınan talepler de sahiplerine görevliler tarafından ulaştırılıyor. Erciş'e bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde oturan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan İzzet Keleş, emekli maaşının bankadan çekilmesi için yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu devreye girerek, Keleş'in maaşını bankadan çekip evine götürerek teslim etti. Oldukça mutlu olan Keleş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için maaşından 100 TL bağışladı.

Keleş, 1994 yılında PTT'den emekli olduğunu anlatarak, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamadığımız için sabah 155'i arayarak maaşımı çekmelerini istedim. Vefa Sosyal Destek Gurubu, maaşımı bankadan çekip bana getirdiler. Ben de Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına 100 TL bağışta bulundum. Bir kulağımı tamamen kaybettim. İşitme engelli olduğum için bazen duymakta sorun yaşıyorum. Allah devletimizi var etsin. Ben ve eşim evden çıkmıyoruz. Siz de evde kalın salgını bir birimize bulaştırmayalım" dedi.