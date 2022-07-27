Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan 'Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri' etkinliğine katıldıktan sonra Sıhke Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Polis ekipleri, üniversite adaylarını ve vatandaşları dolandırıcılık, hırsızlık, sahte para ve KADES uygulaması konularında bilgilendirdi. - VAN

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Van Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van polisinden bilgilendirme çalışması - Son Dakika

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