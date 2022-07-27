Van polisinden bilgilendirme çalışması - Son Dakika
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Van polisinden bilgilendirme çalışması

27.07.2022 18:54
Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları değişik konularda bilgilendirmeye devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları değişik konularda bilgilendirmeye devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan 'Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri' etkinliğine katıldıktan sonra Sıhke Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Polis ekipleri, üniversite adaylarını ve vatandaşları dolandırıcılık, hırsızlık, sahte para ve KADES uygulaması konularında bilgilendirdi. - VAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Van Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van polisinden bilgilendirme çalışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van polisinden bilgilendirme çalışması - Son Dakika
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