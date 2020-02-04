Van emniyet müdürlüğü'nden uyuşturucu operasyonu 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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Van emniyet müdürlüğü'nden uyuşturucu operasyonu 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi
6 saat önce
Van Emniyet Müdürlüğü'nden uyuşturucu operasyonu 15 Kilo 390 Gram Eroin ele geçirildi. Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:44 Kaynak: DHA
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