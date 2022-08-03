Van'da polisler, öğrencileri güvenli internet konusunda bilgilendirdi

Van Emniyet Müdürlüğü, üniversite tanıtım günleri etkinliğinde, öğrencileri güvenli internet kullanımı ve polislik başvuruları konusunda bilgilendirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirilmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, ekipler tarafından Van'da düzenlenen üniversite tercih ve tanıtım günleri etkinliğine katılan öğrencilere, velilere ve rehber öğretim üyelerine internet aracılığı ile yapılacak olan polislik başvuruları, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, internet ortamında bilgi kirliliği, teknoloji bağımlılığı konularında bilgiler verildi.