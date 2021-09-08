Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın'dan aşı çağrısı - Son Dakika

Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın'dan aşı çağrısı

VAN - Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, korona virüsle mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu ifade ederek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Kültür Sokağı'nda kurulan stantta dördüncü doz aşısını olan Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşı dışında bu hastalıktan korunmak için başka bir yöntemin olmadığını vurgulayarak, "Bu hastalıktan belki kendimizi koruma k için aşı oluyoruz ama aslında bir taraftan da topluma karşı bir sorumluluğumuz bu bizim. Özellikle biz kamu görevlileri, görevlerimiz sırasında hastalığı kaptığımız andan itibaren temas ettiğimiz insan sayısı çok fazla oluyor. Aynı zamanda 14 gün boyunca karantinaya girince görevimiz aksıyor. Bu nedenle bizde de sağlık personeli gibi tamamına yakını aşı olmuş durumda. Bunun topluma karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Şu anda Allah'a şükür pozitif çıkan arkadaşlarımızdan hiç birisi yoğun bakımda veya hastanede çok ağır geçirmiyor. Bunun sebebinin de aşı olduğunu biliyoruz. Aşının böyle bir etkisi var. İl olarak maviye geçtik ve mavide kalalım. Ben bu nedenle bir hemşerileri olarak Vanlılardan isteğim, sevdiklerimiz için lütfen aşı olalım" dedi.