Son Dakika Haberleri: Van Emniyet Müdürü Ekici'nin bayram mesajı
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Van Emniyet Müdürü Ekici'nin bayram mesajı

1 saat önce

Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van Emniyet Müdürü Ekici'nin bayram mesajı, System.String[]
Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, birlik ve beraberliğin en güzel sembollerinden olan ve herkese tarifsiz güzel duygular yaşatan Ramazan Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın sevinci ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bayramların bir arada olma bilincini geliştirdiğini, toplumsal barışı pekiştirdiğini ve sayısız güzelliği barındırdığını ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:
"Teşkilat olarak vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak, vatandaşlarımızın hak ve hürriyetleri ile can ve mal güvenliğini sağlamak gibi ulvi bir görevi, senenin her günü ve vatanımızın her köşesinde ifa etmekteyiz. Kentimizin huzurunu bozan, birlik ve beraberliğimize karşı tehdit oluşturan her türlü odaklara karşı yürüttüğümüz mücadele, hukuk ve insan hakları çerçevesinde, sağduyulu vatandaşlarımızın bize verecekleri destekten alacağımız güçle devam edecektir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın yüreğindeki huzur ve yüzündeki tebessüm, mutluluk kaynağımız olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Van Emniyet Müdürlüğü olarak tüm Vanlı hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nızı tebrik eder, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni eder, saygılar sunarız."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:40 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Van, Güncel
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