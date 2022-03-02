Van Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri SİBERAY Projesi hakkında bilgilendirdi, trafik eğitimi verdi.
??????? Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilen SİBERAY Projesi hakkında bilgilendirmede bulundu.
Selahaddin Eyyubi ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesindeki eğitime, 275 öğrenci ve öğretmen katıldı.
Polisler proje kapsamında, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularında öğrencilere bilgiler verdi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince de İpekyolu ilçesinde Fen Teknik Koleji yönetici ve öğrencilerine temel trafik eğitimi verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Van Emniyeti öğrencilere 'SİBERAY Projesi'ni anlattı - Son Dakika