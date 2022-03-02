Van Emniyeti öğrencilere "SİBERAY Projesi"ni anlattı - Son Dakika
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Van Emniyeti öğrencilere "SİBERAY Projesi"ni anlattı

02.03.2022 15:41
Van Emniyeti öğrencilere "SİBERAY Projesi"ni anlattı

Van Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri SİBERAY Projesi hakkında bilgilendirdi, trafik eğitimi verdi.

Van Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri SİBERAY Projesi hakkında bilgilendirdi, trafik eğitimi verdi.

??????? Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilen SİBERAY Projesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Selahaddin Eyyubi ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesindeki eğitime, 275 öğrenci ve öğretmen katıldı.

Polisler proje kapsamında, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularında öğrencilere bilgiler verdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince de İpekyolu ilçesinde Fen Teknik Koleji yönetici ve öğrencilerine temel trafik eğitimi verildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Van Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Emniyeti öğrencilere 'SİBERAY Projesi'ni anlattı - Son Dakika


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