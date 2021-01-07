Van enerji alanındaki yatırımlarla yüzünü "güneş"e döndü - Son Dakika

Devletin sağladığı olanaklarla son yıllarda güneş enerjisinden elektrik üretimi için büyük tesislerin kurulduğu Van, bu potansiyeliyle yatırımcıların tercih ettiği en önemli illerden biri haline geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının belirlediği güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek bölgeler arasında en yüksek ikinci kotayı alan Van, son yıllarda önemli yatırımlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) yürüttüğü tanıtım faaliyetleri, ülkede enerji üretimi alanında söz sahibi olan firmaların kentte Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesisleri kurmasını sağladı.

Akfen Holding, Edremit ilçesinde 600 bin metrekarelik alana 37 megavat kapasiteli GES kurdu. 120 bin 408 güneş enerjisi panelinin yerleştirildiği santralde enerji üretimine başlandı.

Van'da 66 milyon dolarlık bütçesiyle bölgede hayata geçirilen en büyük yatırımlardan biri olan santralde 80 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Tuşba ilçesinde de 800 bin metrekare alan üzerinde 45 megavat kapasiteli tesisin kurulum çalışmaları devam ediyor.

"Yatırım için firmalardan yoğun bir talep var"

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, Van'ın elektrik üretim verimliliği ve güneş enerjisi santrali yatırımlarına uygun arazi varlığı açısından Türkiye'de birinci sırada yer aldığını söyledi.

Kentin enerji potansiyelini açığa çıkarmak ve yatırımcıları bölgeye çekmek için gayret ettiklerini aktaran Güray, son yıllarda birçok yatırımcının enerji üretimi için Van'ı tercih ettiğini belirtti.

2010'da Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda güneş enerjisi potansiyelinin yatırıma dönüştürülmesi amacıyla GES projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Güray, "Yenilenebilir enerjiyle ilgili üç sempozyum ve bir Mali Destek Programı düzenledik. Birçok fon kaynağı ve bilgilendirme toplantılarıyla farkındalık oluşturmak için faaliyetler gerçekleştirdik. Bunların da etkisiyle 2015'te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yarışma düzenlendi. Burada enerji üretiminde 77 megavatla en yüksek kota Van'a verildi." dedi.

Bu sonuçla firmaların kente yatırım yapma kararı aldığını anlatan Güray, Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş'nin enerji üretimi lisansı almaya hak kazandığını ifade etti.

DAKA olarak firmaya yereldeki izin ve ruhsat işlemleri için gerekli desteği sunarak yatırımın kısa sürede hayata geçirilmesini sağladıklarına değinen Güray, şunları kaydetti:

"Türkiye'de birçok yatırımı olan firma en verimli enerjiyi Van'da elde ettiğini söylüyor. Yıllık yaklaşık 62 gigavat/saat (GW/h) enerji elde ediliyor. Bu da yaklaşık 80 bin konutun elektrik ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Bu, bizim açımızdan çok önemli bir sonuç. Yatırımın inşaat ve işletme aşamasında yerel istihdama önem gösterildi. Bu yatırım ve akabindeki diğer yatırımlar Van'ın güneş enerjisi anlamında hak ettiği kapıyı araladığını gösteriyor. Tarihten bu yana Van, güneşin başkenti olarak telaffuz ediliyor. Güneş potansiyeli ön planda olan bir kent. İnşallah bu artık sözde kalmıyor, bunun gibi önemli yatırımlarla Van artık bir cazibe merkezi haline geliyor. Yatırım için firmalardan yoğun bir talep var."

Van'ın özellikle güneş enerjisi santralleri kurulumu açısından sahip olduğu önemin özel sektör tarafından da tescillendiğini dile getiren Güray, "2015'ten sonra 45 megavat lisans da farklı bir firma tarafından alındı. Şu an 45 megavatlık santralin kurulumu tamamlanmak üzere. İnşallah en kısa sürede bu proje de faaliyete girecek. Geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerji kaynak alanları ilan edildi. 36 il içinde Van, 50 megavatla en yüksek üç il arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.