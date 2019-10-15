Son Dakika Haberleri: Van erciş ilçe belediye başkanı yıldız çetin gözaltına alındı-4
Son Dakika Güncel Van erciş ilçe belediye başkanı yıldız çetin gözaltına alındı-4

Van erciş ilçe belediye başkanı yıldız çetin gözaltına alındı-4

1 saat önce

Van Erciş İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı-4(EMNİYETE GETİRİLİŞİ)

Van Erciş İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı-4(EMNİYETE GETİRİLİŞİ)

Van erciş ilçe belediye başkanı yıldız çetin gözaltına alındı-4

Bekir Yıldız, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, terör suçlamasıyla gözaltına alındı
Meral Akşener, ABD'nin yaptırımın tehdidine karşı önerilerde bulundu Meral Akşener, parti grubundaki konuşmasında asker selamı verdi Bulgaristan, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:57:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van erciş ilçe belediye başkanı yıldız çetin gözaltına alındı-4
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]