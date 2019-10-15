Van erciş ilçe belediye başkanı yıldız çetin gözaltına alındı-4
1 saat önce
Van Erciş İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı-4(EMNİYETE GETİRİLİŞİ)
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:21 Kaynak: DHA
Van Erciş İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı-4(EMNİYETE GETİRİLİŞİ)
Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, terör suçlamasıyla gözaltına alındı Meral Akşener, ABD'nin yaptırımın tehdidine karşı önerilerde bulundu Meral Akşener, parti grubundaki konuşmasında asker selamı verdi Bulgaristan, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım kararına tepki gösterdi