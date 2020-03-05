Van erciş'te 4 katlı iş merkezi yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van erciş'te 4 katlı iş merkezi yandı - Son Dakika

Van erciş'te 4 katlı iş merkezi yandı

6 saat önce

Erciş'te 4 katlı iş merkezi yandıVAN'ın Erciş ilçesinde 4 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Erciş'te 4 katlı iş merkezi yandı

VAN'ın Erciş ilçesinde 4 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 kat tamamen yanarken, dükkanlarda büyük zarar oluştu.

Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinin ikinci katında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede, tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, iş merkezindeki dükkanlar, büyük zarar gördü.

İş merkezinde dükkanı bulanan Savaş Uzun (30), yangının çıktığını haber alır almaz hemen geldiğini belirterek, "Telaş içerisinde evden çıkıp, iş yerime geldim. Buraya geldiğimde yangın her yeri sarmıştı ve itfaiye ekipleri müdahale ediyordu. Binanın tamamı iş yeri ve esnaftan oluşuyor. Yangın saat 05.00 sıralarında olduğu için yaralanma veya can kaybı çok şükür yok. Fakat binada çok büyük zarar meydana geldi. Binanın ikinci katında çıkan yangın, kısa sürede binanın diğer katlarına sıçradı. Binanın 3 katı tamamen yanarken, 6 dükkanda büyük zarar meydana geldi" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Van erciş'te 4 katlı iş merkezi yandı

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi
Kahraman komandolar Suriye'ye uğurlandı "Koranavirüsün ilacını buldum" dedi, gerçek bambaşka çıktı! Yasal işlem başlatıldı Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:57:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van erciş'te 4 katlı iş merkezi yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]