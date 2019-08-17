Son Dakika Haberleri: VAN Erciş'te 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

VAN Erciş'te 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Erciş'te 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildiVan'ın Erciş İlçesinde polisin yaptığı yol kontrollerinde yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş'te 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'ın Erciş İlçesinde polisin yaptığı yol kontrollerinde yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Tugay Yolu Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şühelindikleri hafif ticari aracı durdurararak arama yaptı. Yapılan aramalarda araçta yurda yasadışı yollarda getirildiği belirtenen 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigalarla ilgili araç sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, araçtaki diğer kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağmurun en çok soruna yol açtığı yerleri açıkladı
17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş İstanbul'da buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 17:42:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VAN Erciş'te 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]