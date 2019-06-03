VAN Erciş'te 81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar
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Erciş'te 81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlarVan'ın Erciş ilçesinde oturan Yakup Nalçakar (51), ailesinin 81 yıldır nesilden nesile yaptığı bakır tepside tel kadayıf üretimini sürdürüyor.
Erciş
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:11 Kaynak: DHA
'te 81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar Van
'ın Erciş ilçesinde oturan Yakup Nalçakar (51), ailesinin 81 yıldır nesilden nesile yaptığı bakır tepside tel kadayıf üretimini sürdürüyor. Nalçakar, mesleği babasından öğrendiğini ve 81 yıldır geleneksel yöntemlerle tel kadayıf yapmaya devam ettiklerini söyledi.
Erciş ilçesinin Özdemirhanoğlu Caddesi üzerindeki tek katlı toprak dükkanda, 81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar. 82 yaşındaki babası ve kardeşi ile birlikte geleneksel yöntemlerle üretim yapan Yakup Nalçakar, ilçede ve bölgede de tanılır isimler arasına girdi. Çevre illerde yüzlerce müşterisi bulunduğunu söyleyen Nalçakar, mesleği babasından öğrendiğini belirtti. Çocuklarına da bakır tepside kadayıf yapmayı öğretmeye çalıştığını ve teknolojiye direndiklerini anlatan Nalçakar, Geleneksel yöntem olunca insanlar daha çok tercih ediyor ve siparişleri yetiştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bu yöntemle üretilen kadayıf daha sağlıklı oluyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz ve fabrikanın aksine daha yavaş dönen malzeme, tam kıvamında kadayıfa dönüşüyor. Dedemden, babamdan öğrendiğim mesleğimi sürdürmeye de kararlıyım dedi.
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