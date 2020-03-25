VAN Erciş'te Caddelere Sensörlü El Dezenfektanı noktası oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel VAN Erciş'te Caddelere Sensörlü El Dezenfektanı noktası oluşturuldu - Son Dakika

VAN Erciş'te Caddelere Sensörlü El Dezenfektanı noktası oluşturuldu

27 dakika önce

Erciş'te Caddelere Sensörlü El Dezenfektanı noktası oluşturuldu VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık girişi ile caddedeki bazı noktalara sensörlü dezenfektan otomatları yerleştirildi.

Erciş'te Caddelere Sensörlü El Dezenfektanı noktası oluşturuldu VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık girişi ile caddedeki bazı noktalara sensörlü dezenfektan otomatları yerleştirildi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Kaymakamlık binası önü ve belirlenen caddelere sensörlü el dezenfektan otomatları yerleştirildi. Mehmetbeyoğlu, koronavirüse karşı ilçede gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Koronavirüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hizmet standartları çerçevesinde, şehrimizin farklı noktalarına el dezenfektanı koyuyoruz. Bunu için de en yoğun bölgeleri seçtik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da evlerini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu arada vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını da tavsiye ediyoruz" dedi.

VAN Erciş'te Caddelere Sensörlü El Dezenfektanı noktası oluşturuldu

Koronavirüs, Kaymakamlık, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:37 Kaynak: DHA

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