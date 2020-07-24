VAN Erciş'te çıkan yangında 6 dükkan zarar gördü - Son Dakika

VAN Erciş'te çıkan yangında 6 dükkan zarar gördü

Erciş'te çıkan yangında 6 dükkan zarar gördüVAN'ın Erciş ilçesinde dükkanların bulunduğu iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erciş'te çıkan yangında 6 dükkan zarar gördü VAN'ın Erciş ilçesinde dükkanların bulunduğu iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, binadaki 6 dükkan zarar gördü. Erciş ilçe merkezinde iş yerlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatı katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede, binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, 6 dükkan zarar gördü. Eczacı Gürkan Karaman (49), "İş yerimde otururken, bitişikteki binadan dumanlar yükseldiğini gördüm. Hemen bölgeden uzaklaştım. İtfaiye gelip, müdahale etti. Yangında çok şükür herhangi bir can kaybı olmadı. Dükkanlar büyük zarar gördü" dedi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 02:10

Kaynak: DHA

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