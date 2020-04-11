VAN Erciş'te fırıncılar mahallelere ekmek servisi yaptı - Son Dakika

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VAN Erciş'te fırıncılar mahallelere ekmek servisi yaptı
6 saat önce
Erciş'te fırıncılar mahallelere ekmek servisi yaptıVAN'ın Erciş ilçesinde bazı fırınlar mahallelere ekmek servisi yaparken, polis ekipleri ise cadde ve sokaklarda devriye görevi yaparak sokağa çıkanları uyararak evlerine gitmesini sağladı.
Erciş'te fırıncılar mahallelere ekmek servisi yaptı
VAN'ın Erciş ilçesinde bazı fırınlar mahallelere ekmek servisi yaparken, polis ekipleri ise cadde ve sokaklarda devriye görevi yaparak sokağa çıkanları uyararak evlerine gitmesini sağladı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Van'ın yaklaşık 170 bin nüfuslu Erciş ilçesi sessizliğe büründü. Bazı fırınların mahallere ekmek servisi yaptığı ilçede, yasaktan haberi olmayanları ise devriye görevi yapan polisler uyardı. İlçede görev yapan fırıncılar, hiç kimseyi ekmeksiz bırakmayacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:49 Kaynak: DHA
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