Van Erciş'te Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Van Erciş'te Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 19 Yaralı

17.07.2023 00:00

Van'ın Erciş ilçesinde geçen hafta düğünde başlayan taş ve sopalı kavga bugün silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, husumetliler arasında geçen hafta bir düğünde taş ve sopalı kavga çıktı. Bugün de karşı karşıya gelen husumetlilerin tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.

Erciş ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup, geçen hafta düğünde karşı karşıya geldi. Gruplar arasındaki tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, taraflar arasında husumet oluştu.

BUGÜN DE KARŞI KARŞIYA GELDİLER; 1 ÖLÜ, 19 YARALIGeçen hafta taş ve sopalı kavgaya karışanlar, bugün de karşı karşıya geldi. Tekrar çıkan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kurşunların isabet ettiği Vedat. D (17) yaşamını yitirirken, 19 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavganın yaşandığı mahallede polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Jandarma, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Erciş'te Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
23:35 Starlink uydularının geçişi Isparta semalarında göründü
23:32 Starlink uydularının geçişi Isparta semalarında göründü
23:15 Çanakkale'de orman yangını sürerken 1 köy boşaltıldı
23:13 Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 1 köy boşaltıldı
23:11 Kuşadası'nda aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt eridi
23:07 Kuşadası'nda aşırı sıcaklarda eriyen asfalta terlikler yapıştı
22:11 Hatay'daki orman yangını büyümeye devam ediyor
22:09 Hatay'daki yangın saatlerdir söndürülemiyor! Gece görüşlü helikopterler devreye girdi
22:10 Son Dakika: Fenerbahçe, Ajax ile yollarını ayıran Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
22:06 Son Dakika: Fenerbahçe, Ajax ile yollarını ayıran Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2023 00:46:19. #1.11#
SON DAKİKA: Van Erciş'te Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement