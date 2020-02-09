Van erciş'te kablo hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Van erciş'te kablo hırsızları suçüstü yakalandı

7 saat önce

Erciş'te kablo hırsızları suçüstü yakalandıVAN'ın Erciş ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 3 kişi, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından suçüstü yakalandı.

Erciş'te kablo hırsızları suçüstü yakalandı

VAN'ın Erciş ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 3 kişi, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından suçüstü yakalandı.

İlçenin Cami Kebir Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait direklere tırmanarak kabloları kesen 3 kişiyi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaşları 14 ve 16 arasında değişen F.Ç., Y.S. ve V.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Van erciş'te kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Polis, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:33 Kaynak: DHA
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