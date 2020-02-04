Van erciş'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van erciş'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralı - Son Dakika

Van erciş'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralı

6 saat önce

Erciş'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralıVAN'ın Erciş ilçesinde öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Erciş'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralı

VAN'ın Erciş ilçesinde öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralı öğrenciler, Erciş'te tedavi altına alındı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kozluca köyü yakınlarında meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede öğrencileri taşıyan minibüs kayma sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 14 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan öğrenciler, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Van erciş'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralı

Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:06 Kaynak: DHA
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