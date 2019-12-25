Van erciş'te öğrenciler için sinema etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van erciş'te öğrenciler için sinema etkinliği - Son Dakika

Van erciş'te öğrenciler için sinema etkinliği

6 saat önce

Erciş'te öğrenciler için sinema etkinliğiVAN'ın Erciş ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen 'Ülkem ve Hayallerim' projesi kapsamında 200 ortaokul öğrencisi, belediyeye ait salonda sinema izledi.

Erciş'te öğrenciler için sinema etkinliği

VAN'ın Erciş ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen 'Ülkem ve Hayallerim' projesi kapsamında 200 ortaokul öğrencisi, belediyeye ait salonda sinema izledi.

Erciş Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik başlatılan 'Ülkem ve Hayallerim' projesi kapsamında, Erciş'e 40 kilometre uzaklıktaki Tekler ve Üzümlü Ortaokulu'ndaki 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencileri için sinema etkinliği düzenlendi. Erciş Belediye sinema salonunda gerçekleştirilen etkinliğe katılan 200 öğrenci sinema izledi. Programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu şöyle konuştu:

"Bugün Tekler ve Üzümlü köylerimizdeki 2 okulumuzdan gelen 200 öğrencimize sinema seyrettirme imkanı sağladık. Öğrencilerimiz arasında ilk kez sinema ile tanışan çocuklarımız var. Erciş ilçemizde yaklaşık 55 bin öğrencimiz bulunuyor. Bundan sonra amacımız bu çalışmalarımızı yoğunlaştırıp diğer öğrencilerimize de ulaşmak. Bu bağlamda emek veren bütün belediye personelimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum"

Van erciş'te öğrenciler için sinema etkinliği

Üzümlü, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ortaokul öğrencisi 3. kattan düştü, aile okulu ilgisizlikle suçladı
Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
22:35 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması - Son Dakika
22:35 Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
22:34 Macaristan'dan TürkAkım projesine destek - Son Dakika
22:32 Azerbaycan'da AA'ya ödül - Son Dakika
22:28 Kerküklü Türkmenler kamudaki atamalarda adalet istiyor - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:39:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van erciş'te öğrenciler için sinema etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]