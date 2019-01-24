Van Erciş'te PKK Operasyonuna 12 Tutuklama
1 saat önce
Erciş'te PKK operasyonuna 12 tutuklamaVan'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 12'si tutuklandı.
Erciş
'te PKK
operasyonuna 12 tutuklama Van
'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 12'si tutuklandı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 20 ve 23 Ocak tarihlerinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Erciş ilçesinde 27 ayrı adrese baskın yapan ekipler, 'PKKKCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme' suçundan 21 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla, 9 kişi de serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:40 Kaynak: DHA
Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı
Burnu Düşen Sosyal Medya Fenomeni, Tehdit İddialarına Cevap Verdi
Rakka Halkı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi
PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi