Van erciş'te selçuklu mezarlığı definecilerin hedefi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van erciş'te selçuklu mezarlığı definecilerin hedefi - Son Dakika

Van erciş'te selçuklu mezarlığı definecilerin hedefi

7 saat önce

Erciş'te Selçuklu Mezarlığı definecilerin hedefiVan'ın Erciş ilçesinde bulunan tarihi Selçuklu Mezarlığı, defineciler tarafından tahrip ediliyor.

Erciş'te Selçuklu Mezarlığı definecilerin hedefi

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan tarihi Selçuklu Mezarlığı, defineciler tarafından tahrip ediliyor. Altın veya tarihi eser aramak için gelen defineciler, yaptıkları kazılarda mezarlıktaki kemikleri de ortaya çıkardı. Mezarlığa gelen vatandaşlar ise tarihi mezarlığın defineciler tarafından tahrip edilmesine tepki gösterdi.

Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan tarihi Selçuklu ve Karakoyunlu Mezarlığı, definecilerin hedefi oldu. Ünlü halk ozanı Ercişli Aşık Emrah ile Selvihan'nın da kabrinin bulunduğu tarihi mezarlığı define avcıları tahrip ediyor. Mezarlıkta kazı yapan defineciler mezarlıktaki kemiklere kadar çıkarmış. Mezarlığı ziyaret eden Ercişli Sami Demir, bu tarihi mezarlığın defineciler tarafından talan edilmesine çok üzüldüklerini söyledi. Yakın zamanda da vatandaşların gelip cenazelerini defnettiklerini belirten Demir, bunun da tarihi mezarlığın dokusuna zarar verdiğini söyledi.

Yetkililerin, bu tarihi dokunun yok olmadan sahip çıkmaları gerektiğini belirten Demir, Erciş'te esnaf olarak çalışıyor. Bugün Ercişli Aşık Emrah ile Selvihan'nin mezarını ziyaret etmek için Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan Selçuklu Mezarlığı'na geldim. Burada yeni mezar alanları da görüyoruz. Buraya sahip çıkılması gerekiyor. Defineciler gelip burada mezarları kazmış ve mezarlıktaki kemiklere kadar çıkartmış. Biz çok üzüldük. Bir an önce yetkililerin bu tarihi yere el atması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar bizim kültürel mirasımız. Bugün sahip çıkmazsak eğer yarın çok şey kaybetmiş oluruz. Defineciler hazine ararken kemiklere kadar çıkartmış, bu bizi çok üzdü diye konuştu.

Van erciş'te selçuklu mezarlığı definecilerin hedefi

Çelebibağı, Selçuklu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:24 Kaynak: DHA
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