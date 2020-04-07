VAN Erciş'te sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı - Son Dakika

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VAN Erciş'te sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı
6 saat önce
Erciş'te sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldıVAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafeyi hatırlatmak için zemin çıkartmaları yerleştirilmeye başlandı.
Erciş'te sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı
VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafeyi hatırlatmak için zemin çıkartmaları yerleştirilmeye başlandı.
Erciş Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi korumak amacıyla zemin çıkartmaları hazırladı. 'Sağlığınıziçin sosyal mesafeyi koruyun, en az 1 metre' yazan zemin çıkartmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önlerine yapıştırılıyor.
Belediye yetkilileri, salgınla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdiler.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:50 Kaynak: DHA
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