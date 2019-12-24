Van erciş'te ürettikleri tekstil ürünlerini istanbul'da pazarlıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van erciş'te ürettikleri tekstil ürünlerini istanbul'da pazarlıyorlar - Son Dakika

Van erciş'te ürettikleri tekstil ürünlerini istanbul'da pazarlıyorlar

5 saat önce

Erciş'te ürettikleri tekstil ürünlerini İstanbul'da pazarlıyorlarVan'ın Erciş ilçesi'nde 250 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası açıldı.

Erciş'te ürettikleri tekstil ürünlerini İstanbul'da pazarlıyorlar

Van'ın Erciş ilçesi'nde 250 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası açıldı. Fabrikada günlük 10 bin parça giyisi üretilirken, ürünler istanbul ve yurt dışına gönderiliyor.

Van kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan 100 bin nüfuslu Erciş ilçesinde yaşayan Nevzat Biçer tarafından 1,5 yıl önce tekstil fabrikası açıldı. Van- Ağrı Karayolu üzerinde 3 bin 500 metre kare alan üzerine kurulan 3 katlı tekstil fabrikasında, 250 kişi istihdam ediliyor. Fabrikada günlük 10 bin parça giyisi üretilip, TIR'larla İstanbu'a gönderiliyor. Fabrika sahibi Nevzat Biçer, İstanbul'daki depolara gönderilen ürünlerin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki firmalara pazarlandığını söyledi.

ÇALIŞAN SAYISI 500'E YÜKSELECEK

Biçer, tekstil fabrikasında çalışanların sayısını 500'e çıkarmayı hedeflediklerini de belirterek, Yaklaşık 40 yıllık bir tecrubeye sahibiz. Memleketimize de böyle yatırım yapmayı kararlaştırdık. Şu anda yaptığımız çalışmadan, ürettiğimiz ürünlerimizden menununuz. Her geçen gün kapisitemizi artırmayı ve çalışan sayısını da yükseltmeyi hedefliyoruz. Yakın bir zamanda çalışan sayasını iki katına çıkaracağız. Bölgede yaşayan insanlarımızdan da destek bekliyoruz dedi.

Van erciş'te ürettikleri tekstil ürünlerini istanbul'da pazarlıyorlar

İstanbul, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ordu'da fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta korku dolu anlar yaşandı
İBB, Esenler Otogarı'nın işletmesini ihale edecek Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti

Son Dakika Haberleri
17:01 21 Aralık Cumartesi "İllüstratörler Platformu Birinci Karma Sergisi" - Son Dakika
16:56 Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Son Dakika
16:56 Gazi Üniversitesinde Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
16:56 GSO üyelerine 'kişisel verilerin korunması kanunu' kapsamında eğitim düzenledi - Son Dakika
16:56 Isparta'da 2020 yılında bağımlılıkla mücadelede denetimler daha da artacak - Son Dakika
16:56 Şahinbey'de şanlı destana yakışır kutlama - Son Dakika
16:33 Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 16:01:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van erciş'te ürettikleri tekstil ürünlerini istanbul'da pazarlıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]