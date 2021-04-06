VAN ERCİŞ'TEKİ STK'LARDAN, 104 AMİRAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildirisine tepki gösterip, suç duyurusunda bulundu.

Emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili yayınladığı bildiriye Erciş'teki STK'lar tepki gösterdi. Kaymakamlık önünde bir araya gelen STK temsilcileri bildiri yayınlayan amirallerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Erciş sivil inisiyatif dönem sözcüsü, Memur- Sen İlçe Temsilcisi Cemal Aslan, vesayet zihniyetinin karşısında olduklarını belirterek, Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir dedi.