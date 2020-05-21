VAN Erciş üzümü yeniden hayat bulacak - Son Dakika

Erciş üzümü yeniden hayat bulacak

VAN'ın Erciş ilçesi üzümünün yeniden yaygınlaştırılması ve üretiminin artırılması amacıyla proje hazırlandı. Proje kapsamında tüpleme yöntemiyle 15 bin üzüm fidesi yetiştirildi. Fidelerin, Haziran ayı sonlarında çiftçilereda dağıtılacağı belirtildi.

Geçmişi uzun yıllara dayanan, aroması, rengi ve tadıyla ün kazanan Erciş üzümü için AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve Erciş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün girişimleri ile ortak bir proje hazırlandı. Hazırlanan proje kapsamında ilçedeki eski üzüm bağlarından numune örnekleri alındı. Bu numunelerle de Erciş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün uygulama alanında çalışmalara başlandı ve tüpleme yöntemiyle 15 bin üzüm fidesi yetiştirildi.

Ak Parti Van Milletvekili Arvas, geçmişi Urartular dönemine dayanan, ancak unutulmaya ve yok olmaya yüz tutmuş Erciş üzümünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tarım politikası kapsamında hayat bulacağını ve bunun için yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu ise fidelerin Haziran ayı sonunda çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacağını ve böylelikle geniş bir alanda Erciş üzümü üretimini sağlamış olacaklarını belirtti.