Van Beşyol'da sokaklarda hakim olan sakinlik
Erciş ilçe merkezinin drone ile görüntülenmesi
Erciş'te hakim olan sakinlik
Boş sokaklar
Anons yapılması
Polis ekiplerinin devriye gezmesi
Yüksekova'da hakim olan sakinlik
Polislerin denetim yapmaları
Polislerin drone ile denetim yapmaları
Boş cadde ve sokaklardaki sokak hayvanları VAN/ERCİŞ/YÜKSEKOVA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Van ve Hakkari'de büyük oranda uyuldu.
- Kaynak: AA
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