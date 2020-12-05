Van Beşyol'da sokaklarda hakim olan sakinlik

Erciş ilçe merkezinin drone ile görüntülenmesi

Erciş'te hakim olan sakinlik

Boş sokaklar

Anons yapılması

Polis ekiplerinin devriye gezmesi

Yüksekova'da hakim olan sakinlik

Polislerin denetim yapmaları

Polislerin drone ile denetim yapmaları

Boş cadde ve sokaklardaki sokak hayvanları VAN/ERCİŞ/YÜKSEKOVA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Van ve Hakkari'de büyük oranda uyuldu.