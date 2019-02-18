Son Dakika Haberleri: Van Ercişli Çocukların 'Topaç' Eğlencesi

Van Ercişli Çocukların 'Topaç' Eğlencesi

37 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş 'topaç' oyununu oynadı.

Van Ercişli Çocukların 'Topaç' Eğlencesi, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş 'topaç' oyununu oynadı.

Van Yolu Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar çocuklar, topaç oyunu oynadı. Çocuklardan Yakup Yeşilırnak, ağır geçen kış şartlarında en eğlenceli oyunlarının topaç çevirmek olduğunu söyledi. Yeşilırmak, Sabah kalkıp dışarı çıktığımda mahalle çocuklarının bir arada topaç oyunu oynadıklarını gördüm. Büyüklerimiz eskiden bu oyunu sokak aralarında oynarmış, saatlerce eğlenirlermiş dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:11 Kaynak: DHA

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