Van Ercişli Öğrenciler Yeşilay Haftası Nedeniyle Caddelere Afiş Astı

Ercişli öğrenciler Yeşilay Haftası nedeniyle caddelere afiş astıVan'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, Yeşilay Haftası nedeniyle ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan iş yerleri ve caddelere afiş astı.

Ercişli öğrenciler Yeşilay Haftası nedeniyle caddelere afiş astı



Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, Yeşilay Haftası nedeniyle ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan iş yerleri ve caddelere afiş astı.



Erciş ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde Arif Nihat Asyalı Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Öğretmeni Fatih Öztürk ve öğrencileri, Yeşilay Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan iş yeri ve caddelere afiş astı. Öğrenciler, alkollü içkilerin, sigaranın, uyuşturucuların topluma, aileye ve bireye zararlarını anlatmak için öğretmenleri Fatih Öztürk ile birlikte cadde ve sokaklarda gezerek, broşürler dağıtıp afiş astı. Öztürk, yaklaşık 2 yıldır gönüllü olarak Yeşilay kulübünde çalışmalar yaptıklarını, çalışmalardan hem öğrencilerin, hem de vatandaşların memnun olduğunu söyledi.

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