Van Erek Beş Yıldız hentbol takımından Başkan Say'a ziyaret

Van Erek Beş Yıldız hentbol takımı teknik heyeti, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı ziyaret etti.



Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı antrenörlerinden Müslüm Karaboğa ve Ferda Göktaşoğlu, takıma sağladığı desteklerinden dolayı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı makamında ziyaret ederek teşekkür edip takım forması hediye ettiler. Başantrenör Müslüm Karaboğa ve yardımcı antrenör Ferda Göktaşoğlu, Başkan Say'ı 16 Kasım Cumartesi günü Nur Tatar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile oynanacakları liderlik maçına davet ettiler.



Cizre Yıldızlar SK, galibiyetinden dolayı antrenörler nezdinde takımı kutlayan ve lig boyunca galibiyetlerin devam etmesini temennisinde bulunan Başkan Say, hafta sonu Nur Tatar Spor Salonu'ndan da oynanacak Hatay maçınca gelerek takımın yanında olacağını belirti.



Van Erek Beş Yıldız hocaları: "Başta Edremit Belediye Başkanı şİsmail Say olmak üzere Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan ilçe meclis üyesi Fuat Tonel ve Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü üzerinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. 6 Kasım Cumartesi günü saat 12: 00 da liderlik maçına tüm Van halkını maça bekliyoruz" dediler. - VAN