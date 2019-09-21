Van eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Kocaeli 'de, 5 yıl önce, eşini baltayla öldürüp kaçan ve bugün Van 'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince atıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan Abdülhadi Hakan (69), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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