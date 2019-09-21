Van eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı
1 saat önce
Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı (2)TUTUKLANDIKocaeli'de, 5 yıl önce, eşini baltayla öldürüp kaçan ve bugün Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince atıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan Abdülhadi Hakan (69), sevk edildiği adliyede...
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:50 Kaynak: DHA
Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı (2)
TUTUKLANDI
Kocaeli'de, 5 yıl önce, eşini baltayla öldürüp kaçan ve bugün Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince atıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan Abdülhadi Hakan (69), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
VAN (DHA)
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