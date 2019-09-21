Son Dakika Haberleri: Van eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Van eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

1 saat önce

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı (2)TUTUKLANDIKocaeli'de, 5 yıl önce, eşini baltayla öldürüp kaçan ve bugün Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince atıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan Abdülhadi Hakan (69), sevk edildiği adliyede...

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Kocaeli'de, 5 yıl önce, eşini baltayla öldürüp kaçan ve bugün Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince atıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan Abdülhadi Hakan (69), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VAN (DHA)

Van eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Jandarma, Muradiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutköy'de, anne, baba ve 2 kardeşini birkaç saat arayla katleden cani konuştu: Beni hep dışladılar
Yüksekova'da taziye yolunda kaza 2 ölü, 3 yaralı ABD'de bir bara yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı Bursa'da bir arazide toprağa gömülü halde binlerce ölü tavuk bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 00:26:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]