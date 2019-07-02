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VAN Eski Bakan Hüseyin Çelik'in babası Van'da toprağa verildi

1 saat önce

Eski Bakan Hüseyin Çelik'in babası Van'da toprağa verildiAK Parti'nin kurucuları arasında bulunan, Kültür Bakanlığı ile 2 dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hüseyin Çelik'in dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Molla Hasan Çelik (86), Van'da toprağa verildi.

Eski Bakan Hüseyin Çelik'in babası Van'da toprağa verildi
AK Parti'nin kurucuları arasında bulunan, Kültür Bakanlığı ile 2 dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hüseyin Çelik'in dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Molla Hasan Çelik (86), Van'da toprağa verildi.
Hastalığı nedeniyle 22 Haziran 2019'da Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Merkezi Yoğum Bakım Ünitesi'ne kaldırılan Molla Hasan Çelik, dün yaşamını yitirdi. Çelik'in safra kesesinden rahatsızlığı olduğu belirtililirken, cenazesi bugün ikindi namazının ardından toprağa verildi.
Babasının vefatının ardından Van'a gelen Hüseyin Çelik'i eski bakanlar Beşir Atalay ve Zeki Ergezen de yalnız bırakmadı. Yukarı Norşin Camii'nde kılınan cenaze namazına, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İlçe Belediye Başkanları, bazı kurum amirleri ve Çelik ailesinin yakınları katıldı. Cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi. Eski İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Çelik'in cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Akköprü mezarlığında toprağa verildi.
VAN Eski Bakan Hüseyin Çelik'in babası Van'da toprağa verildi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:56 Kaynak: DHA
Hüseyin Çelik, Hasan Çelik, Van, Güncel
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