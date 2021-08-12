Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden "aşı" çağrısı - Son Dakika

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VESOB) Başkanı İsa Berge, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

VESOB'dan yapılan açıklamaya göre, birliğin yönetim kurulu toplantısına Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Beytullah Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz katıldı.

Toplantıda konuşan VESOB Başkanı Berge, birlik olarak aşı oranının arttırılması için sahada çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunarak esnaf ve sanatkarların aşı yaptırmaları için gerekli uyarılarda bulunduklarını aktaran Berge, şöyle konuştu:

"Özellikle gençlerin aşı taleplerinde artış var. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Sağlıklı Van, güçlü esnaf için aşı çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz. Salgın süreci boyunca Valimiz Sayın Mehmet Emi Bilmez ile birlikte hep sahadaydık. Esnaf ve sanatkarlarımızı ziyaret ederek salgın kuralları ve aşı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Esnafımızın da bu konuda gereken duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. Başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımızı da aşı olmaya davet ediyoruz."

Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Şahin ise insanların kafalarındaki soru işaretlerini giderip aşı olmalarını sağlamaları gerektiğini belirtti.

"Dedikodulara değil, ilime, bilime, devlet büyüklerimizin ve sağlık otoritelerinin söylediklerine kulak vermemiz lazım." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Van'daki işyeri sahiplerinin ve buralara giden vatandaşlarımızın aşılı olması, hepimizin yararınadır. Her noktada sağlık çalışanlarımızı konuşlandırarak aşılama hizmeti vermeye hazırız. Özellikle kümelenmiş esnaf gruplarımızı yerinde aşılayabiliriz. Bu toplantı vesilesiyle, vatandaşlarımıza mutlaka aşı olmaları gerektiği çağrısında bulunuyoruz. İllerimizin mavi olması için çalışacağız, bu kapsamda Van'dayız. Van'da aşı çalışması yapacağız. Eğer bu iş kontrol edilemeyecek bir düzeye gelirse, kısıtlamaları getirmek durumunda kalacağız."

Van Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da Kovid-19'a karşı en büyük silahın aşı olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Sizlerden destek istiyoruz. Koronavirüs nedeniyle hastanelerimizin yoğun bakımlarında yatan hastalarımız, herkesi aşı olmaya çağırıyor. Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 98'i aşısız olanlaror. Vaka sayılarını azaltmamız için odalarımızın desteğine ihtiyacımız var. Desteklerle Van'ı mavi kategoriye taşıyacağız." dedi.