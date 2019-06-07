VAN Esnafa çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladı
1 saat önce
VAN Esnafa çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladı(Tür: Yurt)
VAN Esnafa çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:25 Kaynak: DHA
(Tür: Yurt)
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