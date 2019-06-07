Son Dakika Haberleri: VAN Esnafa çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladı
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VAN Esnafa çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladı

1 saat önce

VAN Esnafa çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladı(Tür: Yurt)

VAN Esnafa çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladı, System.String[]
VAN Esnafa çifte bayram yaşatan İranlı turistler ülkelerine dönmeye başladı
(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:25 Kaynak: DHA
Güncel
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