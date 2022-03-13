Van esnafı "Shopping Fest"e hazır - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, 15-29 Mart'ta kentte düzenlenecek "Shopping Fest" öncesi esnafı ziyaret etti.

Kent ekonomisini canlandırmak ve nevruz döneminde kente gelen İranlı turistleri ağırlamak amacıyla her yıl düzenlenen alışveriş festivali için Van esnafı hazırlıklarını tamamladı.

Protokol üyeleri ile Cumhuriyet Caddesi'nden Soydan Kavşağı'na yürüyen Vali Bilmez, esnafla görüştü, iş yerlerine indirim etiketi yapıştırdı.

Vali Bilmez, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklama, alışveriş festivaline esnafın hazır olup olmadığını yerinde görmek ve onları motive etmek için görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

"Sınır kapısında da gerekli bütün önlemleri aldık"

Bütün esnafın nevruz süresince kentte özellikle İran'dan, komşu il ve ülkelerden gelecek misafirleri ağırlamak için hazır olduklarını gördüklerini ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Her bölgenin bir hassas sezonu var. Van'ın hassas süreci de nevruz süresincedir. Bu festival sayesinde inşallah hem esnafımızın yüzü gülecek hem de ilimize gelecek misafirler ilimizden daha bir memnun ayrılacaklar. Pandemiden dolayı festivale geçen yıl ara verildi ve bu sene tekrar başlandı. Bütün bileşenlerimiz, bütün esnafımız, tüccarımız, kurumlarımız, belediyelerimiz hep elini taşın altına koydular. Esnafımız da dükkanlarını hazırlamışlar, indirimleriyle, temizlikleriyle, reyonlarını doldurmayla da alışverişe hazır olduklarını gördük. İnşallah bu festival süresince çok güzel bir havayı yakalarız. Sınır kapısında da gerekli bütün önlemleri aldık. İran yetkilileri ile görüştük daha geç saatlere kadar kapı çalışacak. "

Kapıköy Sınırı Kapısı'ndan günlük ortalama 5 bin kişinin giriş yapmasını beklediklerini anlatan Bilmez, "Tahran-Van uçak seferleri de olacak. Sadece İran'dan değil Irak, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve komşu illerimizden de insanları Van'a alışverişe ve eğlenmeye davet ediyoruz." dedi.

Ziyaretlerinde Vali Bilmez'e, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili İhsan Emre Aydın, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve kurum amirleri de eşlik etti.