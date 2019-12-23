Van ESOB Başkanı Berge'den Başkale ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van ESOB Başkanı Berge'den Başkale ziyareti - Son Dakika

Van ESOB Başkanı Berge'den Başkale ziyareti

6 saat önce

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, Başkale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Van ESOB Başkanı Berge'den Başkale ziyareti, System.String[]

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, Başkale'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Asım Solak, makamında kabul ettiği Berge ile ilçenin ekonomik durumuyla ilgili bilgi alış verişinde bulundu.

Berge daha sonra Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan'ı ziyaret ettikten sonra esnafın sorunlarını dinledi.

Van ESOB Başkanı Berge, yaptığı açıklamada, esnafın durumunu daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Başkale'ye açılacak sınırı kapısı ve Başkale Meslek Yüksek okulu için bizler de oda olarak büyük çaba göstermekteyiz. Bizler bu sorunların çözümü için bir çalışma başlatacağız ve bu konuyu raporlaştırıp Ankara'ya dosya halinde sunacağız. Ayrıca Van milletvekillerimizin de konuyu meclise taşımalarını isteyeceğiz." dedi.

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van Gölü'nde ilk kez görüldü: İnci kefali için büyük tehlike
Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler 80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı Adalar'da Ruam sessizliği! Rezervasyonlarını iptal edenler var

Son Dakika Haberleri
18:10 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
18:10 Günün Özeti - Son Dakika
18:10 Dalyan'da şiddetli rüzgar teknelerin güneşliklerini uçurdu - Son Dakika
18:10 Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
18:08 FLAŞ - Son Dakika
16:04 Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:12:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van ESOB Başkanı Berge'den Başkale ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]