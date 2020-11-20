Van ESOB Başkanı İsa Berge'den esnafa destek çağrısı - Son Dakika

Van ESOB Başkanı İsa Berge'den esnafa destek çağrısı

20.11.2020 10:54
Van ESOB Başkanı İsa Berge'den esnafa destek çağrısı, System.String[]

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, "Şimdi esnafımıza faizsiz 50 bin TL kredi desteği sunmanın tam da zamanıdır" dedi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, "Şimdi esnafımıza faizsiz 50 bin TL kredi desteği sunmanın tam da zamanıdır" dedi.

esnaf ve sanatkarlara destek çıkması gerektiğini vurgulayan Berge, "Korona virüs süreci boyunca hükümetimizin sunduğu kredi destekleri önemlidir ancak esnafımızın daha fazla desteğe ihtiyacı vardır. Özellikle korona virüsün Türkiye'ye geldiği günden beri işyeri kapalı olan esnafımız ayakta duramamaktadır. Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafeler, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokal ve çay bahçeleri ile halı sahalar, nargile salonları, okul servisi esnafı, okul kantin işletmecileri çok zor durumdadır. tüm esnafımıza KOSGEB üzerinden acilen 50 bin TL faizsiz kredi desteği sunmalıdır. SGK, vergi ve tüm resmi borçlar alınmamalı ya da faiz işlenmemelidir. Vergi yapılandırmasının süresi uzatılmalı, kış şartları da göz önüne alınmalıdır" dedi.

"50 bin TL kredi kira sorununu çözer "

İşyeri kapalı olan ve aylardır biriken kira borcunu ödeyemeyen esnafın çok zor durumda olduğunun altını çizen Berge, "İşyeri sahipleri ile çok sayıda ihtilaflar çıkmıştır. Kirasını ödeyemeyen esnaf ne yapacağını bilememektedir. Kira stopajları konusunda da destek sağlanmalıdır. Kapalı olan işyerlerine bile elektrik, su ve doğalgaz gibi faturalar gelmektedir. Personel maaşları ödenememektedir. Bu noktada hükümetimizin devreye girmesini ve 50 bin TL'lik kredi ile esnafımızı kira borcundan kurtarmalıdır. İşyeri sahiplerinin de esnafımıza karşı daha duyarlı davranmasını rica ediyor, hassasiyet gösteren işyeri sahiplerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Van ESOB Başkanı İsa Berge'den esnafa destek çağrısı
Van ESOB Başkanı İsa Berge'den esnafa destek çağrısı

Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf, Kredi, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van ESOB Başkanı İsa Berge'den esnafa destek çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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