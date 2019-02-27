Son Dakika Haberleri: Van Esob'dan 'Bir Lisan Bir İnsan' Projesi

Van Esob'dan 'Bir Lisan Bir İnsan' Projesi

58 dakika önce

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB), 'Bir Lisan Bir İnsan' projesiyle esnafa yönelik Farsça ve İngilizce dil kursu açıyor.

Van Esob'dan 'Bir Lisan Bir İnsan' Projesi, System.String[]
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB), 'Bir Lisan Bir İnsan' projesiyle esnafa yönelik Farsça ve İngilizce dil kursu açıyor.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, esnafın daha kolay iletişim kurabilmesi için Farsça ve İngilizce dil kursu açacaklarını söyledi. Van'a gelen İranlıların hem Türkçe hem de İngilizce konuşabildiğine dikkat çeken Berge, "Bizim de İran'dan kaynaklı Farsçayı, bir dünya dili olarak da İngilizceyi öğrenmemiz gerekiyor. Van ekonomisinin temel aktörlerinden olan esnafımız ile İranlı turistlerin iyi bir diyalog kurabilmeleri gerekiyor. Bu insani açıdan da gereklidir. Ayrıca yabancı turistler için de İngilizceyi bilmeleri, esnafımız için bir avantaj olacaktır" dedi.

Başkan Berge, projeye destek veren DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve derslik imkanı sağlayan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'a teşekkür etti.

Bir Lisan Bir İnsan Projesi Koordinatörü Yılmaz Tekin'in VAN ESOB adına DAKA'ya sunduğu proje kapsamında Ezberciler Kavşağı'ndaki İpekyolu Gençlik Merkezinde verilecek kurslardan, odalara kayıtlı esnafın ücretsiz olarak faydalanabileceği ve kayıt yaptırmak isteyenlerin 0541 573 15 01 numaralı telefon ile irtibata geçmesi gerektiği bildirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:21 Kaynak: İHA

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