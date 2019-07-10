Van Ferit Melen Havalimanı Haziran ayında 127 bin 545 yolcuya hizmet verdi
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VAN Ferit Melen Havalimanı, 2019 yılı Haziran ayında 127 bin 545 yolcuya hizmet verirken, yük trafiği ise Haziran ayında toplamda 1126 ton olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:13 Kaynak: DHA
VAN Ferit Melen
Havalimanı, 2019 yılı Haziran ayında 127 bin 545 yolcuya hizmet verirken, yük trafiği ise Haziran ayında toplamda 1126 ton olarak gerçekleşti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Haziran ayında Ferit Melen Havalimanı'nda iç hatlarda 127 bin 545 yolcu uçuş gerçekleştirirken, iç hat iniş- kalkış yapan uçak trafiği bin 355 oldu. Dış hatlarda uçak trafiği 6 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 361'e ulaştı. Haziran ayında yük trafiği ise toplamda 1126 ton olarak gerçekleşti. Van
Ferit Melen Havalimanı'nda 2019 yılının ilk 6 ayında ise hizmet verilen yolcu sayısı 730 bin 302'ye, uçak trafiği 7 bine ulaştı. Yük trafiği 5 bin 919 ton oldu.
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