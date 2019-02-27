Son Dakika Haberleri: Van Firari Yüzbaşı, Havalimanında Sahte Kimlikle Yakalandı

Van Firari Yüzbaşı, Havalimanında Sahte Kimlikle Yakalandı

26 dakika önce

Firari yüzbaşı, havalimanında sahte kimlikle yakalandıOrdu'nun Altınordu İlçe Jandarma Komutanı iken FETÖPDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan firari yüzbaşı K.Ş., üzerinde R.Y.

Firari yüzbaşı, havalimanında sahte kimlikle yakalandı

Ordu'nun Altınordu İlçe Jandarma Komutanı iken FETÖPDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan firari yüzbaşı K.Ş., üzerinde R.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlikte Van Ferit Melen Havalimanı'ndan İstanbul'a gideceği sırada yakalandı.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen firari yüzbaşı K.Ş, havalimanındaki X-Ray cihazından geçtiği sırada görevlilerin durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı. Aramada R.Y. adına düzenlenmiş kimlik kartının sahte olduğu tespit edilen K.Ş.'nin Ordu'nun Altınordu İlçe Jandarma Komutanı olduğu ve Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Jandarma Yüzbaşı K.Ş. olduğu belirlendi. Hakkında FETÖPDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan K.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:54 Kaynak: DHA

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