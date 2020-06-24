VAN Flamingoların Van Gölü kıyılarındaki görsel şöleni başladı - Son Dakika

VAN Flamingoların Van Gölü kıyılarındaki görsel şöleni başladı

Flamingoların Van Gölü kıyılarındaki görsel şöleni başladıVAN Gölü ve havzasının her yıl misafiri olan flamingoların ilk kafilesi, bölgenin sulak alanlarına gelmeye başladı.

Flamingoların Van Gölü kıyılarındaki görsel şöleni başladı

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VAN Gölü ve havzasının her yıl misafiri olan flamingoların ilk kafilesi, bölgenin sulak alanlarına gelmeye başladı. 5 ay boyunca bölgede kalan flamingolar, özellikle fotoğrafçılara görsel şölen sunuyor.

Kış mevsimini Hazar ve Urumiye gölleri kıyılarında geçirdikten sonra havaların ısınmasıyla her yıl Van Gölü havzasını mesken tutan flamingolar, Erciş ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Van Gölü kıyısındaki Çelebibağ ve Kasımbağı mahallelerinin sulak alanlarına gelmeye başladı. Van Gölü üzerinde uçan flamingolar, görsel bir şölen sunuyor.

Van Gölü havzasında yaklaşık 5 ay kalan, daha sonra da Afrika'ya göç eden flamingolar, bu süre içinde özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor. Amatör fotoğrafçı Evren Bingöl, flamingoların gelişi ile birlikte zevkle çalışmaya başladığını belirterek, "Her yıl flamingoların göç etmesini, sahillerimizi doldurmasını merakla bekliyoruz. Bölgemizin tanıtımı açısından şüphesiz çok faydası oluyor. Bu aylarda Afrika'dan Urmiye'ye oradan da Erciş'e göç ediyorlar. Biz de gelip buradaki bu güzelliği fotoğraflıyoruz" dedi

Van Gölü, Afrika, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN Flamingoların Van Gölü kıyılarındaki görsel şöleni başladı - Son Dakika

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